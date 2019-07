Dramma sui binari: muore investito da un treno, traffico in tilt

Dramma sulla linea ferroviaria Adriatica, nella prima mattinata di martedì, dove è avvenuto un investimento mortale che ha causato pesanti ripercussioni alla circolazione dei treni. La tragedia si è consumata tra le stazioni di Cesena e Gambettola quando, poco prima delle 7, il macchinista del treno si è trovato davanti un uomo e non ha potuto far altro per evitare l'impatto. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe con tutta probabilità di un gesto volontario da parte di un ultrasettantenne.

Per consentire i rilievi dell’autorità giudiziaria – ancora in corso - il traffico ferroviario è stato inizialmente sospeso in entrambe le direzioni fra Cesena e Santarcangelo di Romagna, per poi riprendere alle 7.30 su un unico binario con circolazione a senso unico alternato, con ritardi fino a 60 minuti. Coinvolto il Regionale 11526 Ancona – Piacenza, autorizzato a ripartire alle 8.40 e i treni a lunga percorrenza Frecciabianca 9802, Frecciargento 8804 e Frecciargento 8806 - con fermate anche a Ravenna e Faenza - mentre alcuni treni sono stati deviati sulla linea ferroviaria che passa per Cervia, causando su questa linea ritardi e cancellazioni. E' proseguita la riprogrammazione dell’offerta commerciale con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Ravenna – Faenza/Castelbolognese con allungamento dei tempi di viaggio fino a 90 minuti. Alle 9.40 la situazione è tornata alla normalità. Sul posto la Polizia ferroviaria.