Dramma sui binari: trovata una persona morta, circolazione dei treni sospesa

La circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona è in tilt dopo il rinvenimento di una persona deceduta sui binari tra Castel Bolognese e Faenza. Il cadavere, ritrovato su una scarpata, è stato segnalato poco prima delle 14. La circolazione ferroviaria è stata inizialmente rallentata per accertamenti dell'Autorità giudiziaria, con ritardi fino a trenta minuti, poi alle 14.20 è stata sospesa del tutto ed è attualmente in corso la riprogrammazione del traffico. Sul posto la Polizia ferroviaria per i rilievi, ancora da capire se si sia trattato di un investimento o meno. Treni direttamente coinvolti: FA 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:55), FA 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50), IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00), IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:58).

Seguiranno maggiori informazioni