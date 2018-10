Persone in difficoltà, i volontari inaugurano un nuovo sportello sociale

Si chiama Marcelo Nannini, ma non sarà da solo. Lui e la sua squadra di volontari da anni collaborano per realizzare iniziative di sostegno tra vicini di casa, per curare gli spazi comuni e per orientare all’accesso ai servizi pubblici di Faenza. Da ora in poi il lavoro delle tante persone attive nel volontariato di quartiere troverà un suo spazio nel nuovo portierato sociale “Filadelfia” di via Corbari 60. Si tratta di uno sportello informativo e di sostegno alle persone in difficoltà gestito da Marcelo Nannini e molti altri volontari. Lo sportello verrà inaugurato ufficialmente giovedì 4 ottobre alle 17,30 a Faenza, con un piccolo brindisi di vicinato, per augurare a tutti i volontari un futuro pieno di attività e iniziative per coinvolgere sempre più persone, al fine di non lasciar solo nessun vicino in difficoltà. All’evento di inaugurazione saranno presenti l’assessore C. Gatta, il presidente di Asp Massimo Caroli, la mediatrice Acer E. Capellari e A. Caccìa di Villaggio Globale.