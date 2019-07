Pescavano abusivamente alla Baiona: a bordo avevano quasi 7 quintali di vongole

Prosegue l’intensa attività di vigilanza da parte dei militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna a contrasto della pesca abusiva di vongole nell’area ravennate. Nelle prime ore di mercoledì mattina è stata intercettata una imbarcazione che, proveniente dalla Piallassa Baiona, si immetteva nel porto canale nel tentativo di guadagnare il mare aperto con il carico di molluschi appena prelevati.

Alla vista dei militari gli occupanti dell'imbarcazione, forte dei potenti motori fuoribordo in dotazione, hanno tentato di allontanarsi velocemente ma la reazione immediata dei finanzieri ha chiuso loro ogni possibile via di fuga, costringendoli a un’immediata resa. A bordo sono state identificate sei persone le quali, dopo gli accertamenti di rito, sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per bracconaggio ittico e pesca in zona e tempi vietati. Il pescato, circa 670 chili di vongole, è stato sottoposto a sequestro e successivamente, considerato lo stato ancora vitale, prontamente reimmesso in ambiente marino. Sono stati inoltre oggetto di sequestro l'imbarcazione da diporto, di circa 8 metri, i due motori fuoribordo da 300 CV ciascuno nonché tutta l’attrezzatura utilizzata per l’illecita pesca, compresa una potente idrorasca il cui uso è vietato.

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, di cui fa parte il Reparto operante, mantengono costantemente elevata l’attenzione nei confronti del fenomeno del prelievo abusivo di molluschi, sia per i connessi aspetti di carattere fiscale e sanitario, ma anche per la tutela dell’ambiente marino, particolarmente sensibile e delicato in tale area.