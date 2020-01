Pescatori abusivi di vongole nel Candiano: la Finanza ne sequestra 300 chili

Prosegue l’intensa attività di vigilanza da parte dei militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna a contrasto della pesca abusiva di vongole nell’area ravennate.

La scorsa notte è stata intercettata un'imbarcazione intenta alla pesca abusiva di molluschi all’interno del canale Candiano del porto di Ravenna. Alla vista dei militari, gli occupanti hanno abbandonato l’imbarcazione dandosi alla fuga a terra, favoriti dall’oscurità, facendo perdere le proprie tracce. A bordo i finanzieri hanno rinvenuto 12 ceste di plastica, per un totale di circa 300 chili di vongole, sottoposte a sequestro in quanto pescate in zone e tempi vietati e, successivamente, considerato lo stato ancora vitale, prontamente reimmesse in ambiente marino. È stata inoltre posta sotto sequestro amministrativo l'imbarcazione, di circa tre metri, dotata di un motore fuoribordo privo di segni identificativi, una motopompa barellabile nonché tutta l’attrezzatura utilizzata per la pesca illecita. Sono in corso le ricerche e le indagini finalizzate a identificare gli occupanti dell'imbarcazione.

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, di cui fa parte il Reparto operante, mantengono costantemente elevata l’attenzione nei confronti del fenomeno del prelievo abusivo di molluschi, sia per i connessi aspetti di carattere fiscale e sanitario, ma anche per la tutela del delicato ecosistema marino, tipico di tale area.