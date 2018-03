Pescatori abusivi nella Pialassa Piomboni: recuperati tre chili di vongole

Nella tarda mattinata di giovedì è giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Ravenna una telefonata che segnalava la presenza di alcuni pescatori di frodo nella zona della Piallassa piomboni intenti nell’attività di pesca con l’uso di una barca.

E’ stata immediatamente disposta l’uscita di un mezzo navale che, giunto in zona, avrebbe effettivamente constatato la presenza di soggetti sconosciuti intenti alla pesca, infrangendo le norme sia di pesca sia igienico sanitarie. Gli uomini, 3 o 4 persone di cui due munite di mute da sub, al sopraggiungere della motovedetta si sarebbero dati alla fuga abbandonando l’attrezzatura da pesca e dirigendosi verso una zona di bassi fondali, vanificando quindi l’intervento del mezzo navale della guardia costiera e dileguandosi poi nell’entroterra. Il personale militare intervenuto ha quindi provveduto al sequestro di una idrorasca, un motore fuoribordo da otto cavalli e circa tre chilogrammi di vongole subito rigettate in mare.

Continua senza tregua l’attività della Guardia costiera volta alla verifica dell’intera filiera della pesca e alla lotta all’abusivismo, unitamente alla tutela della salute del cittadino che potrebbe incorrere nell’incauto acquisto di prodotti ittici in condizioni igienico sanitarie non idonee al consumo umano.