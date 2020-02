Pesce e verdure in sacchi non etichettati, negozio multato sulla tracciabilità

Proseguono i controlli della Polizia locale di Ravenna relativamente alla sicurezza alimentare in mercati, esercizi di vicinato, pubblici esercizi e attività artigianali. Più in particolare, un esercizio di vicinato di viale Pallavicini è stato sanzionato dal personale dell’Ufficio Polizia Commerciale e tutela del Consumatore in quanto, al momento del controllo, venivano rinvenuti prodotti alimentari congelati non etichettati. Si tratta di circa 10 chili di pesce (tipo siluro e sgombro) e di 14 pacchetti, per un totale di circa 8 chili, di vegetali di tipo sconosciuto. La merce è stata sequestrata e al titolare dell’esercizio - un cittadino straniero di 43 anni - è stato contestato un verbale per un importo pari a 2.000 Euro.

Gli accertamenti degli agenti hanno interessato anche un cittadino italiano, un 46enne non residente in città, sorpreso a bere birra in bottiglia di vetro in violazione all'ordinanza sindacale n. 1797/2019, che - ricorda la Polizia Locale - "vieta in zona Stazione Ferroviaria – Giardini Speyer, il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti a offendere". A carico dell’uomo è scattata una sanzione pari a 200 Euro.