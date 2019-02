"Salviamo il Baretto di Marina dalla demolizione": al via una petizione online

Dopo l'appello lanciato dal capogruppo Alvaro Ancisi, Stefano Donati, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, venerdì ha lanciato una petizione online, a supporto dell’istanza rivolta al sindaco, per salvare dalla demolizione il Baretto provvisorio di Marina di Ravenna. Il sindaco riceverà automaticamente comunicazione di ogni singola sottoscrizione della petizione, con eventuale commento di chi desidera aggiungerlo. Per sottoscriverla, occorre attivarsi a questo indirizzo.