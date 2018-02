Petizione per chiudere la discarica Tre Monti: la Commissione europea avvia un'indagine

La Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo ha avviato l'esame della petizione finalizzata alla chiusura della Discarica di Imola-Tre Monti, che coinvolge in parte anche il territorio di Riolo Terme. La commissione ha inoltre ravvisato l'opportunità di sottoporre le questioni sollevate anche alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente in materia. "GeoL@b onlus ha avanzato istanza affinche le commissioni ascoltino, in audizione congiunta, una delegazione dell'istante per una più completa ed esaustiva informazione - spiega il presidente della onlus Giacomo Buganè - anche alla luce delle novità intercorse dal primo inoltro (giugno 2017). Ogni documentazione o informazione che cittadini, comitati o altri portatori d'interesse ritengano utile a tal fine può essere inviata all'indirizzo mail: geolabnotizie@gmail.com".