Piadina e cappelletti per valorizzare il turismo: nasce "AssaporalaRomagna"

"AssaporalaRomagna" è il nuovo progetto che Confartigianato della Provincia di Ravenna, grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna, sta realizzando per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Cuore del progetto è il portale "Assaporalaromagna": si tratta di una piattaforma web che ospiterà le attività che di volta in volta aderiranno. Fiore all’occhiello del portale è la mappa geolocalizzata di Google con le attività aderenti, che mostra all’utente la posizione geografica dell’attività, una scheda descrittiva e calcola in maniera automatica il percorso per raggiungerla. Le attività coinvolte nel progetto rappresentano la tipicità romagnola: gastronomie, piadinerie, pastifici, forni, mulini, gelaterie, pasticcerie, produttori di vino, produttori di birra, produttori di carni e insaccati, ecc. Il progetto offrirà alle attività che vi aderiranno una visibilità anche grazie alla promozione del progetto sui social network e sulle principali testate giornalistiche del territorio.

L’obiettivo del progetto è offrire a tutte le aziende aderenti (e non solo a quelle aderenti all’Associazione), l’opportunità di inserirsi in un importante circuito promozionale del territorio e stimolare turisti e residenti alla scoperta della grande offerta enogastronomica della provincia di Ravenna. I turisti e i cittadini, recandosi presso le attività, potranno partecipare a un concorso che gli permetterà di vincere premi a cadenza settimanale e mensile. Il concorso a premi durerà tre mesi e partirà in primavera.

“La Romagna è un brand, un territorio in cui la provincia di Ravenna rappresenta al meglio una ricchezza di eccellenze enogastronomiche - commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani - Il progetto è interessante perché ci sono tante imprese che danno valore al nostro territorio. Il progetto dà visibilità a tutte le attività e mette in luce la collaborazione tra gli enti". Per il Presidente della Camera di Commercio di Ravenna, Natalino Gigante, il progetto “valorizza il territorio e che fa cultura sul territorio con un gruppo di imprese in rete sia per il cittadino che per il turista. Il progetto va appieno nella valorizzazione del patrimonio culturale. Lo sosteniamo perché sposa le funzioni camerali". L’Assessore Massimo Cameliani ha ringraziato Confartigianato per l’ideazione e la realizzazione di questo progetto: “Il tema della valorizzazione del prodotto è in linea con l’attività promossa dal Comune di Ravenna. Confartigianato ha riunito le imprese per una iniziativa che è lodevole e che va oltre la provincia, oltre i confini amministrativi. Mi auguro che siano tante le imprese che aderiranno al progetto”.