Piadina e sale di Cervia alla Festa della Repubblica di Lione

Grazie ai proficui rapporti di collaborazione con Stéphanie Plaza, coordinatrice della Bonne Europe e della Cooperazione “Lyon Beaujolais/Romagna”, la Città di Cervia è stata presente in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica organizzata nella Città di Lione dal Console Generale d’Italia Alberto Bertoni nel Salone della Regione Auvergne-Rhône-Alpes. Stéphanie Plaza, organizzatrice di "Rendez-vous sur les sommets" che coinvolge noti Chef italiani e francesi, è stata invitata a organizzare un buffet di gastronomia italiana con uno spazio all’ingresso del Salone dove non poteva mancare il famoso sale di Cervia, la piadina insieme ad altri prodotti dell’enogastronomia romagnola e le tele stampate. L’evento è stato molto seguito ed è stato registrato un forte interesse per Cervia e per la Romagna.