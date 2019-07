Il chiosco riceve l'ambito riconoscimento di 'Piadina romagnola Igp'

Prestigioso riconoscimento per il chiosco "La Piadineria da Giorgia – Terza Era" di Cervia, che ha ottenuto il riconoscimento IGP. La certificazione arrivata da Bioagricert, l’ente certificatore incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole, e attesta che la piadina romagnola prodotta sul posto dal chiosco è conforme al Disciplinare approvato in sede di Unione Europea. In altre parole secondo i dettami del patrimonio della Romagna, ovvero i quattro ingredienti base della piadina romagnola: farina di grano tenero, acqua (quanto basta per ottenere un impasto omogeneo), sale (pari o inferiore a 25 grammi) e grassi (strutto e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi).

È il secondo chiosco nel cervese a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Il percorso di certificazione è stato conseguito grazie alla collaborazione del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola e delle associazioni di categoria da sempre al fianco dell’IGP della piadina romagnola (Confartigianato e Cna ravennati). Entusiasta del riconoscimento Giorgia, la titolare del chiosco: “La piadina è diventata un must dello street food ed è una delle colonne portanti della cultura della Romagna. Ho scelto di richiedere la denominazione IGP per riconoscere il valore a un prodotto rappresentativo della mia terra, che merita di essere promosso e tutelato a livello europeo. Passata l’estate, quando i ritmi lavorativi saranno più rilassati, festeggeremo con famiglia e amici a questo prestigioso riconoscimento, ovviamente a base di piadina romagnola IGP”.