Piangipane, chiesta più sicurezza vicino all'impianto sportivo in via Sant'Egidio

Più sicurezza stradale per via Sant’Egidio a Piangipane: è quanto chiede Nicola Carnicella, consigliere di Lista per Ravenna nell’ Area territoriale di Piangipane. In particolare viene richiesta una maggiore vigilanza della polizia municipale. “In anticipo sull’ ingresso dei veicoli a Camerlona in arrivo da Ravenna, posizionare il limite di velocità a 50 chilometri orari, prevenendone l’impatto con il traffico in uscita dalla Sant’Egidio”, è una delle richieste. E poi: immettere, nel tratto del centro sportivo, il limite di velocità di 30 chilometri orari in entrambi i sensi, allestire due attraversamenti pedonali illuminati in prossimità dei due cancelli carrabili dell’impianto, corredati di segnali di pericolo causa l’attraversamento di bambini. Si chiedono inoltre interventi del Comune e di Anas per rendere più sicure le intersezioni con via Canala e la statale Adriatica.