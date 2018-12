Piani urbanistici, 180mila euro alle Unioni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano 180mila euro alle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina. “A disposizione ci sono, rispettivamente, 100mila euro per la Bassa Romagna e 80mila euro per i sei Comuni del Faentino - spiega la consigliera regionale Pd Manuela Rontini, Presidente della Commissione regionale Territorio - Queste somme serviranno alla redazione dei Pug e all’adeguamento della pianificazione vigente alle previsioni della legge 24/2017, che punta al saldo zero nel consumo di suolo e allo sviluppo competitivo e sostenibile delle nostre comunità”.

“La nuova legge urbanistica regionale è uno strumento innovativo, frutto di un lungo lavoro di confronto, approfondimento e ‘concertazione’ con enti locali, professionisti e operatori. La sua forza non è solo legata al metodo con cui è stata costruita e pensata, ma anche alle risorse che la Regione, con specifici bandi, ha deciso di mettere a disposizione dei territori per la sua piena applicazione. Penso al bando da 36,5 milioni di euro dedicato alla rigenerazione urbana, già chiuso e del quale stiamo attendendo gli esiti e la graduatoria. Penso anche - prosegue la consigliera - a questo bando, sicuramente più modesto visto che assegna complessivamente 1 milione 785mila euro, che però affianca i nostri amministratori nella realizzazione di ben 27 piani urbanistici generali, su tutto il territorio regionale. La Regione – conclude Rontini – è anche impegnata nella formazione dei professionisti e dei dipendenti comunali. Il nostro obiettivo è infatti quello di restringere il più possibile i margini interpretativi della norma, per evitare perdite di tempo ed energie alle aziende e ai cittadini che si devono rivolgere agli sportelli comunali. Per questo è fondamentale che tutte le figure professionali che operano negli enti locali abbiano piena conoscenza della legge urbanistica, e non ci siano incertezze”.

Il Pug (Piano urbanistico unico generale) è il nuovo strumento individuato dalla legge 24 per la programmazione e le pianificazioni di tutto il territorio comunale, in sostituzione del piano strutturale (in sigla Psc) e del regolamento urbanistico (Rue). I Pug saranno attuati attraverso accordi operativi, che regoleranno nel dettaglio gli interventi da realizzare. Gli Enti locali, che si dovranno dotare di uffici di piano per svolgere le funzioni in materia di governo del territorio, avranno tre anni (dal 1 gennaio 2018) per avviare i procedimenti di approvazione e due anni per concluderli.