Piano, violino, batteria, chitarra e canto: partono i corsi della scuola di musica

Riprendono a ottobre i corsi della scuola di musica di Voltana di Lugo, organizzati dall’associazione musicale Doremi. La scuola di Voltana è nata lo scorso anno e propone corsi di violino, chitarra, pianoforte, canto, batteria, propedeutica e flauto traverso. Le lezioni si terranno al centro sociale Ca’ Vecchia, in piazza Teseo Guerra 1. I corsi sono stati pensati su ogni singolo allievo, favorendo le singole qualità artistico-musicali e migliorando le altre, non tralasciando però l’insegnamento delle tecniche fondamentali per poter conoscere e suonare al meglio il proprio strumento. La scuola di musica di Voltana è aperta a tutti, a partire dai 4 anni.

“L’opportunità di avere la scuola di musica nel proprio luogo di residenza è utile dal momento che a scuola la pratica musicale è ancora abbastanza limitata – spiega Patrizia Betti dell’associazione Doremi - Raramente nella scuola primaria i bambini hanno uno strumento su cui poter suonare e anche nella scuola media, flauto a parte, gli strumenti musicali compaiono poco”. I corsi sono organizzati in collaborazione con la Consulta di Voltana, Chiesanuova, Ciribella e il centro Sociale Ca’ vecchia, sede dei corsi.