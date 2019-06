Piano, violino, chitarra, canto e batteria: aperte le iscrizioni alla scuola di musica

Sono aperte le iscrizioni alla scuola comunale di musica "G. Sarti" di Faenza per l'anno scolastico 2019/2020. La scuola, accreditata con la Regione Emilia-Romagna e convenzionata con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Lettimi" di Rimini, organizza una serie di corsi nell'ambito della musica classica, moderna e percorsi integrativi.

Gli interessati potranno iscriversi fino al 31 luglio e dal 2 al 20 settembre; i moduli sono già disponibili presso la segreteria della scuola in via S. Maria dell'Angelo, 23 oppure è possibile scaricarli direttamente dal sito della scuola. La partecipazione degli allievi ai corsi in programma sarà preceduta da una prova attitudinale di ammissione che si terrà il 24 settembre. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola al numero 054621186 oppure scrivere all'indirizzo mail scuoladimusicasarti@gmail.com.