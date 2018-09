Pianta infestante pericolosa: chiude temporaneamente l'area sgambamento cani

Entro il mese di settembre il Comune di Cervia provvederà a eseguire il rifacimento del manto erboso della nuova area sgambamento cani nella circonvallazione adiacente al nuovo supermercato Coop. Questo comporterà la chiusura dell'area, che non sarà fruibile fino a maggio- giugno 2019. I lavori si sono resi necessari e improrogabili a causa della presenza diffusa di una specie erbacea spinosa, la Nappola delle spiagge, che si è sviluppata massicciamente con l’aumento delle temperature, a causa dell'origine ex agricola dei terreni interessati e della loro natura sabbiosa. Poiché la pianta, una volta insediata, è di difficile eradicazione, ci si augura con questo intervento di risolvere il problema.

Tali piante infestanti limitano fortemente l'utilizzo dell'area da parte dei cani e quindi l'amministrazione comunale da deciso di intervenire prontamente, non appena la problematica si è manifestata nei mesi estivi, con i lavori di ripristino. I tempi di chiusura dell'area sono dettati dalle esigenze tecniche di eseguire l'eradicazione delle infestanti, la semina e il successivo attecchimento del nuovo prato nel periodo ideale. Restano comunque disponibili altre sei aree di sgambamento cani sul territorio, tra cui quelle più prossime sono localizzate lungo la pista ciclabile tra via Cilea e via Tiepolo ed in via Malva Sud vicino a via Bova.