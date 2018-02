Piatti "poveri" legati al mare: apre il bando per la gestione del Circolo dei Pescatori

E' stata pubblicata sul sito del Comune di Cervia la procedura a evidenza pubblica per la gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del "Circolo dei pescatori". Privilegiata l'offerta tecnica con 90 punti su 100 e seguendo alcuni seguenti criteri. Proposte gastronomiche: saranno valutati i legami con la tradizione gastronomica locale, la semplicità della preparazione (“piatto povero”), la politica dei prezzi, l’articolazione e varietà dei menù, la ricchezza delle materie prime utilizzate, la modalità di rapporto con l’economia cervese; progetto di tutela della “tradizione” e valorizzazione “della cultura del porto e delle storie del territorio, della pesca e della marineria”; collaborazione con il territorio; progetto di completamento delle attrezzature e degli arredi mancanti; proposta interventi e tempistica di realizzazione. Il canone richiesto a base d'asta sarà come l'attuale ovvero 70.000 euro all'anno per la durata di 6 anni più 3.

Per poter partecipare al bando è vincolante anche la presa visione formale dei locali contattando gli Uffici del Patrimonio. La scadenza per presentare le offerte è fissata per il 19 marzo 2018. Nel frattempo è stata concessa una proroga all'attuale gestione fino a metà maggio. Il capitolato e il bando è stato condiviso con l’associazione cultura "La Pantofla" che insieme al Comune avrà poi la responsabilità della gestione del contratto vigilando sulla qualità e collaborando per implementare l'offerta culturale e di valorizzazione delle tradizioni marinare.