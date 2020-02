Piazza del Duomo come un bowling: palla di pietra rotola e ferisce una donna

Singolare incidente stradale per una donna che si trovava a percorrere il percorso pedonale antistante il duomo, martedì mattina intorno alle 10. In questo punto, infatti, l'area di rispetto per il transito dei pedoni è delimitata da paletti in ghisa, ma anche da arredi costituiti da palle di pietra. E proprio una di queste palle, come una sorta di palla da bowling sulla pista, è finita al termine della sua corsa per centrare una donna che transitava dietro di essa.

La palla è stata mossa da una Renault Twingo, guidata da un settantenne, che transitando dalla piazza del Duomo verso via Rasponi ha sbandato colpendo il manufatto. Dopo essere rotolata per qualche metro la pesante palla di pietra ha colpito ad un piede una donna, che è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con ferite lievi e per verificare eventuali fratture causate dall'urto dell'oggetto contro lo stinco e il piede. Sul posto anche la polizia locale di Ravenna per i rilievi sull'accaduto.

(Foto MAssimo Argnani)