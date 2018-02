Piazza Della Resistenza: aumentano i parcheggi per gli autocaravan

E’ in vigore l’ordinanza che riorganizza la sosta di una parte di piazza Della Resistenza, aggiornando e modificando le dotazioni dei parcheggi: 145 i posti destinati alla sosta delle autovetture (dagli attuali 157) e 18 quelli dedicati alla sosta degli autocaravan, che quindi registrano un incremento di 8 stalli. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’attuazione delle azioni destinate al miglioramento dell’accessibilità turistica al centro storico della città dal momento che si è verificata l’esigenza di incrementare gli spazi di sosta per gli autocaravan per la costante e crescente presenza di questa categoria di veicoli sempre più utilizzati dai turisti. In tal modo si ritiene di favorire una migliore rotazione e una maggiore disponibilità di parcheggio. La sosta degli autocaravan è a pagamento dalle 0.00 alle 24 dei giorni feriali e festivi. E’ consentita per una durata minima acquistabile di 30 minuti e massima di 24 ore. Sono confermati gli importi della Zona tariffaria 6: 0,50 euro all'ora sosta minima; 2,25 euro per la sosta massima consentita.