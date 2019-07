Piazza Garibaldi diventa un teatro a cielo aperto per il concerto di Venditti

Una gremita Piazza Garibaldi ha accolto il concerto di Antonello Venditti. Il concerto ha festeggiato i 40 anni della pubblicazione dell’album ‘Sotto il Segno dei pesci’, uno degli album più significativi del cantautore italiano, con pezzi come ’Bomba non bomba’, ’Giulia’, ‘Sara’ e ’Sotto il segno dei pesci’. La piazza si è trasformata in un grande teatro all'aperto. Un'atmosfera da pella d'oca: il live proposto da Venditti è stato un vero e proprio viaggio, durante il quale il cantante ha proposto tutte le sue canzoni più significative e che fanno parte della memoria italiana. Brani che raccontano un’epoca e che risultano essere sempre contemporanei.