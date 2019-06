In piazza del Popolo si scatenano le 100 Percussioni

Nel pomeriggio di lunedì 10 giugno il centro storico di Ravenna è stato invaso dal ritmo de Le 100 Percussioni.

In piazza del Popolo, infatti, si sono svolte le prove del grande spettacolo Tamburi nella notte (concerto finale della rassegna Le 100 percussioni, in programma sabato 15 giugno al Pala De Andrè). Diversi musicisti si sono radunati fra le colonne di San Vitale e Sant'Apollinare per scatenare il ritmo di tamburi, djembè, gamelan e altri strumenti, in attesa del grande spettacolo corale.

Tutto questo sotto lo sguardo di cittadini e turisti attirati da un suono che trascina corpo e anima, il suono di una musica primordiale. Le percussioni, omaggiate da Ravenna Festival nel programma del 2019, sono infatti presenti in tutte le tradizioni musicali del pianeta e fanno quindi parte del nostro istinto e del nostro bagaglio culturale.

Fino a sabato 15 giugno, serata in cui si possono ammirare assieme i 100 percussionisti richiamati dal progetto, continuano gli spettacoli della rassegna legati a questo battito irresistibile.