Picchi di 300mila turisti in città per il Ponte del 1 maggio

"Si è chiuso martedì 1 maggio un altro ponte molto positivo per la nostra città e per le nostre imprese turistiche". Il sindaco di Cervia Luca Coffari tira le somme sui turisti che negli ultimi giorni si sono riversati nella città del sale. "Tanti i turisti e gli escursionisti - spiega Coffari - domenica di media si sono registrate 279.832 persone, con picchi nelle ore centrali intorno alle 300.000 presenze registrate tramite le sim dei cellulari con il programma Tim cityforecast. Per allungare la stagione nel Piano Strategico del Turismo abbiamo puntato molto sulla primavera e si stanno consolidando risultati positivi anche quest'anno". Anche a maggio, infatti, la città propone un calendario ricco di eventi: il prossimo weekend sarà dedicato al ciclismo con la GranFondo Via del Sale, il 12 e 13 allo Sposalizio del Mare e il 16 e 17 alla Mille Miglia. Gli ultimi giorni hanno naturalmente visto anche un aumento di traffico sulle strade del cervese, con un picco lunedì dovuto a un guasto al passaggio a livello di via Martiri Fantini.