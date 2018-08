Picchia i familiari: 28enne arrestato con l'accusa di maltrattamenti

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza hanno arrestato domenica mattina un 28enne con l'accusa di "maltrattamenti contro familiari e conviventi". L'intervento della Volante è stato effettuato poco prima delle 8 in seguito ad una richiesta giunta alla Centrale Operativa. Immediatamente giunti sul posto gli agenti hanno trovato ad attenderli due persone, rispettivamente madre e figlio, sui quali i poliziotti hanno notato degli evidenti segni causati da una aggressione fisica.

Sull’ingresso della residenza vi era un ragazzo, il presunto aggressore, risultato poi essere rispettivamente nipote e figlio dei malcapitati, che alla richiesta degli operatori, con atteggiamento polemico e poco collaborativo, ha fornito un documento per l’identificazione. Le vittime sono state trasportate in ospedale dove hanno ricevuto le cure del caso.

Il 28enne è stato accompagnato al Commissariato per accertamenti, ove è emerso che, anche nel recente passato, si è reso responsabile di episodi simili nei confronti dei parenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria accompagnato in carcere a Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.