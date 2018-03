Picchia il connazionale al culmine di una lite: nuovi guai per un 31enne

Nel marzo del 2017 aveva rischiato la vita dopo esser stato aggredito da un 25enne brasiliano. Mentre lo scorso febbraio è finito nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti a Lido di Classe. Nuovi guai con la giustizia per un 31enne di nazionalità marocchina. I Carabinieri di Cervia l'hanno denunciato lunedì a piede libero con l'accusa di lesioni personali. L'extracomunitario la sera precedente ha aggredito un giovane connazionale al culmine di un lite per futili motivi scoppiata nei pressi di un locale pubblico in Piazza Costa. L’aggressione è l’ultima di una serie intemperanze manifestate dall’uomo, che, negli ultimi tempi, ubriaco ed in stato di agitazione, aveva costretto all’intervento Carabinieri, Polizia Municipale e ambulanze del “118”. Il marocchino, recentemente colpito da ordine espulsione della Questura Ravenna, è stato trasferito al Centro Identificazione ed Espulsione di Bari.