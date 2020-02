Picchiano il proprietario e portano via il cane: arrestati i responsabili

E' accusato di aver rapinato giovedì sera un pitbull nel parcheggio di Faenza 1 dopo aver aggredito con un complice il proprietario. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza hanno arrestato un marocchino di 24 anni con l'accusa di "rapina aggravata" in concorso con un connazionale 39enne, già arrestato. L'extracomunitario è stato individuato in Piazza del Popolo nel corso di un servizio di controllo del territorio. Nel corso degli accertamenti sull’identità personale è emerso che lo straniero era sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Faenza per il periodo di tre anni. Tale particolare ha consentito ai poliziotti delle Volanti, pur essendo trascorsa la flagranza, di procedere all’arresto del 24enne, ora in carcere. Il cane, rintracciato a Faenza dal personale del servizio comunale preposto, è stato restituito al legittimo proprietario.