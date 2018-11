Piccoli artisti crescono: un open day per i bambini alla Scuola d'arte

Sabato 10 novembre, alle 16, la scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo apre le porte per un open day dedicato ai più piccoli. "Giochiamo a fare gli artisti!" è il titolo dell’iniziativa che prevede un pomeriggio di laboratori tra pittura, collage e assemblaggi. Sarà un’occasione per i bimbi di lavorare insieme al papà e alla mamma, per chi frequenta già i corsi settimanali di far conoscere la scuola ad amici e conoscenti, per tutti un assaggio delle attività che si svolgono regolarmente durante l’anno nell’ambito dei corsi pomeridiani per bambini e ragazzi. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, è consigliata la prenotazione al 3394359583 (Margherita). La scuola d’arte è in via F.lli Bedeschi 9.