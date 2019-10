Piccoli scolaretti in visita al Comando dei Carabinieri di Lugo

Giovedì gli alunni di due classi quarte della scuola elementare San Giuseppe di Lugo hanno visitato la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Lugo. Per l’occasione il comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, capitano Massimo Costanzo, ha illustrato ai bambini le attività e i compiti dei militari dell’Arma. In seguito, gli alunni sono stati divisi in gruppi e hanno osservato quello che accade ogni giorno nella Compagnia. Hanno inoltre visitato i mezzi in dotazione. La visita si è conclusa con l’alzabandiera, accompagnata dalle note dell’inno nazionale.