Frana la terra alla chiusa di San Bartolo: traffico bloccato

Il maltempo si è placato, ma è ancora in corso la conta dei danni. Mentre sulle spiagge è in corso la rimozione di ben 250 tonnellate di rami e tronchi d'albero trasportati dalle piene dei fiumi, a seguito della piena che ha interessato il fiume si è verificato un evento franoso nel tratto a 150 metri a monte dalla chiusa di San Bartolo - dove lunedì sono stati evacuati i residenti. Sul posto sono presenti la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e i tecnici del Comune. Al momento è stato necessario provvedere alla chiusura della via Argine Destro Ronco nel tratto dalla strada provinciale 3 fino alla via Argine Destro Canale Molino. Sono già in corso i lavori che termineranno non appena saranno ristabilite le condizioni di sicurezza.

