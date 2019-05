Al via i lavori dopo la frana: riapre via Argine Destro Ronco

A seguito dei lavori per la messa in sicurezza dell’argine del fiume Ronco, a monte della chiusa di San Bartolo, da parte dell’Agenzia per la sicurezza e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, la via Argine Destro Ronco è stata riaperta, dopo la chiusura dovuta a una frana verificatasi giovedì. L'intervento di ripristino, tuttora in corso e che si è protratto anche per tutta la notte, dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Foto Massimo Argnani