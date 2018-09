Un pigiama party "da record": in tremila per la battaglia di cuscini

Sono circa 3.000 le persone, tra famiglie, adulti, bambini e ragazzi che sabato 15 settembre hanno scelto di salutare la fine delle vacanze estive a Mirabilandia. Il parco divertimenti ha infatti organizzato per l’occasione il primo "Pigiamalandia Party", invitando tutti a partecipare alla festa indossando il pigiama. Tanti gli eventi e le iniziative che hanno animato la giornata, tra cui una scatenata battaglia di cuscini all’interno di un vero e proprio ring, un cantastorie per accompagnare gli ospiti più giovani nel magico mondo delle fiabe comodamente sprofondati in enormi cuscini, una "silent disco" di Pigiamalandia per i ragazzi e una sfilata che ha coinvolto tutti gli ospiti in pigiama percorrendo le vie del parco fino alla Piazza della Fama, dove la band Joe Dibrutto, “impigiamata” per l’occasione, ha fatto ballare il pubblico dei nottambuli fino all’ora di chiusura.