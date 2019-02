'Pimp my bike', si creano bici colorate per la sfilata di Carnevale

Colori, fiori e tanti sorrisi lunedì a CittAttiva per il primo appuntamento con “Pimp My Bike”, laboratorio realizzato per allestire le biciclette e le bici-cargo per il Carnevale cittadino. Ognuno dei partecipanti ha dato il suo contributo creativo, con l’obiettivo di portare un po’ di natura lungo le strade di Ravenna nella sfilata dei carri che si svolgerà domenica 24 febbraio. Per terminare gli allestimenti c’è un secondo appuntamento lunedì 18 febbraio, alle 17.30 a CittAttiva, in via Carducci 14, per poi sfilare in città con lo slogan “Blablabike: in bici si va più felici” il 24 febbraio, ritrovo alle 14 in via di Roma, in coda alla parata.