Pinacoteca e musei cambiano orari per le feste di 25 aprile e 1 maggio

Aperture straordinarie per la Pinacoteca comunale di Faenza e per i musei di Brisighella, in occasione delle prossime giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio.

I musei di Brisighella, in particolare, osserveranno un più ampio orario di apertura, anche per il previsto svolgimento di sagre primaverili. Martedì 24 aprile la Rocca, dove è anche visitabile il Museo dell'Uomo e del Gesso, e il Museo di Brisighella saranno regolarmente aperti con orario prefestivo: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Il museo Ugonia chiuderà, invece, alle ore 17.00. Rocca e Museo di Brisighella saranno aperti con gli stessi orari di martedì anche nella giornata prefestiva di lunedì 30 aprile. Mercoledì 25 aprile, festa della Liberazione, domenica 29 aprile e martedì 1 maggio, la Rocca sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle 19.00. Nelle stesse giornate il Museo Ugonia resterà aperto dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. La Pinacoteca comunale di Faenza sarà, invece, aperta con il suo consueto orario - dalle 10.00 alle 18.00 - nelle giornate di mercoledì 25 aprile, di sabato 28 e domenica 29 aprile. In tutti gli altri giorni l'apertura sarà dalle ore 10.00 alle 13.00 da via Santa Maria dell'Angelo n. 5. Martedì primo maggio la Pinacoteca resterà invece chiusa.