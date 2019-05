Pinarella, venti assunzioni col nuovo supermercato. E nel 2020 nascerà un polo per la comunità

Il primo impegno ufficiale da sindaco per Massimo Medri è stato l'inaugurazione del nuovo supermercato "Conad" di Pinarella in viale Europa Unita 4. Nel negozio, che sostituisce il Conad City di via Platone, sono occupate una ottantina di persone, venti delle quali frutto di nuove assunzioni. L'area vendita è di circa 1500 metri quadrati. La gestione è della società Conad Pinarella srl, che in occasione dell’inaugurazione ha deciso di devolvere, nelle giornate del 30 e 31 maggio, 10 centesimi per ogni scontrino battuto in cassa a sostegno della sezione Avis di Cervia

"E’ particolarmente lodevole l’iniziativa del nuovo Conad di sostenere l’Avis di Cervia, sensibilizzando tante persone al tema della donazione del sangue - afferma Medri -. Il trasferimento del Conad consente di rigenerare con nuove funzioni il vecchio super mercato di via Platone. L'idea dell'amministrazione è di crearci un luogo di aggregazione e socializzazione per la comunità del quartiere, per portare nuova linfa anche alla vicina scuola, puntando su giovani, famiglie ed anziani. L'amministrazione intende fare un percorso di partecipazione con i cittadini per sceglierne l'uso. L’ampio spazio consente di creare un grande polo attrattivo per la comunità".

I lavori per il nuovo centro "Pinarella hub" sarà a carico di Conad, facendo uno scambio di aree. I tempi per il nuovo polo di comunità sarebbero entro l'anno in corso o i primi mesi del 2020. Il quartiere avrà nuovi servizi, opere e luoghi di aggregazione che si integreranno a quelli attuali per rafforzare e migliorare la comunità di Pinarella.