Scappa nella pineta, il Carabiniere lo blocca e lui lo aggredisce con un coltello

Ha assalito un Carabiniere con la lama di un coltello, ma non è riuscito a seminarlo. Sabato sera a Cervia, durante un servizio di controllo del territorio sul lungomare di via Deledda, una pattuglia del nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha notato tre ragazzi che stavano stazionando nella curva verso la pineta di Pinarella. I tre, dopo aver notato la presenza dei militari, si sarebbero dati alla fuga inoltrandosi tra gli alberi della pineta: i militari si sono subito messi all'inseguimento, fino a che un Carabiniere è riuscito a bloccarne uno. Questi, sentitosi in trappola, avrebbe estratto la lama di un coltello da cucina: da lì è nata una colluttazione tra il militare e l'aggressore, fino a che il Carabiniere è riuscito a disarmarlo e ad ammanettarlo.

Nella baruffa l'uomo in fuga, un 32enne di origini marocchine, ha riportato la frattura del naso, mentre il militare ne è uscito con qualche contusione. Lo straniero, risultato essere in possesso di permesso di soggiorno scaduto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni colpose: nel processo per direttissima ha patteggiato un anno di pena. L'uomo non ha spiegato nè i motivi della fuga insieme agli amici, nè quelli dell'aggressione al Carabiniere.