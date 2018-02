Pineta di Ravenna, si eliminano le piante pericolose: via ai lavori

Nei prossimi giorni nella Riserva Naturale “Pineta di Ravenna” nelle località Punta Marina, Lido di Dante e Lido di Classe, negli scorsi anni colpite da diversi intensi fortunali e dall’ingressione marina, inizieranno gli interventi di taglio, esbosco e smaltimento di piante danneggiate e non più in sicurezza, anche alla luce dell’imminente avvio della stagione turistico balneare. I lavori sono stati affidati a una ditta esterna, in possesso delle idonee attrezzature. Gli interventi si concluderanno prima dell’inizio del periodo riproduttivo dell’avifauna, con possibili deroghe, in caso di maltempo, per esecuzione di interventi lungo le fasce adiacenti la viabilità pubblica, dove la nidificazione è assente. La circolazione stradale lungo il Lungomare Cristoforo Colombo fra Marina di Ravenna a Punta Marina potrà subire limitazioni strettamente limitate all’esecuzione dei lavori.