'Pink your life', svelato il 'motto' ufficiale della Notte Rosa 2018

Vivi in rosa: “Pink your life”. Giunta alla 13esima edizione, la Notte Rosa della Riviera Romagnola, uno degli appuntamenti estivi più attesi in tutto il Paese, invita i suoi oltre due milioni e mezzo di ospiti alla spensieratezza, al vivere con leggerezza ed allegria, a trovare il lato rosa della propria vita. “Pink your life” è il claim che caratterizzerà la lunga notte di venerdì 6 luglio e l’intero weekend sui 110 chilometri di Riviera Romagnola e nel suo entroterra. Immagine ufficiale di questo tredicesimo Capodanno dell’Estate Italiana a corredo del claim, ecco “The Pink Crew” composta da una combriccola di personaggi che ogni primo weekend di luglio, dal 2006, si dà appuntamento in Riviera per far festa. Dalla nonnina all’hipster, denominatore comune di tutti i personaggi ritratti è il tocco di rosa, segno della gentilezza, della festa, dell’incontro, dell’empatia, del candore di voler essere notati per divertire e divertirsi, perchè tutti si è parte di una notte magica.

E infine, in questo incanto rosa che solo la Romagna con la sua verace e candida poesia sa ogni anno regalare, tra tutti i personaggi del gruppo, è proprio ad una dolce bimba che viene affidato il messaggio definitivo: un grande cuore rosa, simbolo della gent ilezza, dell’apertura e accoglienza di quella ospitalità e passione che da sempre sono la firma della Romagna e di cui la Notte Rosa è la perfetta espressione. Un concept che sarà declinato in versioni differenti e con soggetti diversi in base all’utilizzo finale (billboard, banner, locandine, teaser e altro).E per la prima volta, quest’anno, la contagiosa atmosfera di festa coinvolgerà oltre ai 110 km di costa, anche l’entroterra romagnolo con i suoi borghi e “balconi” naturali, punti ideali di osservazione del magico spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte.Centinaia di eventi tra concerti, spettacoli, mostre, enogastronomia e tanto altro, con stabilimenti balneari, musei, bar e ristoranti aperti, intratterranno il pubblico dal tramonto all’alba.

Selezionata tra le proposte di otto agenzie creative, l’immagine ufficiale della Notte Rosa 2018 porta la firma dell’agenzia Impronta Digitale di Rimini, che si è distinta per aver saputo tradurre con originalità e ironia il concept e il claim assegnato, attraverso una proposta multisoggetto che ha il valore aggiunto di poter essere utilizzata per campagne crossmediali. Questa immagine pop, dal forte impatto visivo, “citazione” del celebre manifesto di Amarcord, rafforza il messaggio della Notte Rosa: un evento dove tutti si sentono protagonisti e si divertono nel segno del rosa. Individuati tema e immagine ufficiale, gli organizzatori sono già all’opera per definire il programma della 13esima Notte Rosa, che da venerdì 6 luglio darà il via ad un lungo, indimenticabile, fine settimana di musica, intrattenimento e festa.