Maltempo e buche alte dieci centimetri, traffico in tilt: chilometri di code

La pioggia battente che si sta abbattendo sul ravennate ha mandato in tilt il traffico, sia in centro che sulle strade di collegamento principali, dove sull'Adriatica all'altezza dell'uscita del centro commerciale Esp prima delle 7 si sono create delle 'voragini' nell'asfalto profonde in alcuni casi oltre dieci centimetri.

La statale Adriatica è stata chiusa dall'incrocio con la rotonda della Ravegnana in direzione Ferrara, con la conseguente creazione di chilometri di code di auto e camion diretti a nord, fino alle 12.30. Il traffico è risultato incolonnato, di conseguenza, anche in direzione Rimini. Tanti mezzi, auto e furgoni, a cause delle buche presenti sull'asfalto hanno forato le gomme o addirittura rotto i semiassi. Sul posto i Carabinieri di Ravenna, la Polizia stradale e il personale Anas, che raccomandano prudenza e, se possibile, di percorrere strade alternative.

E45 e Classicana

Diverse buche sono state segnalate anche sulla Classicana, nel tratto compreso tra il porto e l'Adriatica, e sulla E45 nel tratto Ravenna-Cesena, dove è intervenuto il personale Anas che raccomanda, oltre naturalmente al rispetto dei limiti vigenti, di ridurre ulteriormente la velocità, a causa delle difficili condizioni dell'asfalto che rendono la guida più difficoltosa. Anas, nell’immediato, si è attivata per il ripristino, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche; per consentire l’esecuzione di tali interventi sono necessarie limitazioni al transito, attraverso l’installazione di cantieri mobili che implicano restringimenti della carreggiata. In corrispondenza delle tratte interessate dai dissesti della pavimentazione vige, provvisoriamente, la riduzione del limite di velocità a 50 chilometri all'ora.

Seguiranno aggiornamenti