La pioggia incessante continua a fare danni: crolla un albero su un'auto

Il maltempo e la pioggia incessante continuano a creare disagi e a fare danni. Oltre all'argine crollato nel pomeriggio di venerdì, nella mattinata un albero è caduto su via Maggiore, all'altezza del civico 60. Il crollo, avvenuto poco dopo le sei, è dovuto al cedimento del terreno causato dalle forti piogge. Il pino è stato trascinato sull'asfalto dal suo peso e dal vento finendo su un'automobile parcheggiata e staccandone lo specchietto laterale sinistro, ma fortunatamente non creando feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ravenna con una squadra e la gru. L'intervento si è concluso intorno alle 9. Peggioramenti meteo sono previsti nella notte e nel weekend.