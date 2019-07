Forte temporale a Cervia: strade e sottopassi allagati e alberi crollati

A causa dell'intenso temporale che sta riversando ingenti quantità di acqua in poco tempo, a Cervia lunedì si sono verificati problemi dovuti ad allagamenti su tutto il territorio. I tecnici comunali e le squadre di pronto intervento sono già al lavoro. Sono state chiuse al traffico per qualche ora Viale dei Mille, Viale Roma, Via Nazario Sauro dal Lungomare al ponte mobile, Via Bertoni, Rotonda I Maggio. Rimangono chiuse al traffico Via Cimarosa, Via Vulcano e il sottopasso di Via Fusconi. Si consiglia di evitare Piazza XXV Aprile e di utlizzare come percorsi alternativi Via Villafranca e Via Palermo. Criticità anche in Circonvallazione Sacchetti e Piazzale della Resistenza.

Si è verificato anche il crollo di alcuni alberi come quello caduto in via Cimarosa, lato mare, di fronte all'hotel Venezia dove è crollato un grosso pino addosso ad alcune auto, ostruendo completamente la strada. I Vigili del Fuoco sono al lavoro, la Protezione Civile sta distribuendo sacchi di sabbia ad alcune attività lungo il porto canale, una delle zone più critiche. La situazione è migliorata a partire dalle 16.

Le osservazioni al radar meteorologico, spiega 'Emilia Romagna Meteo', identificano una linea convettiva convergente sul cervese, giustificata dalla formazione sottovento di un minimo quasi alla mesoscala. Questo sistema provoca fenomeni di persistenza precipitava con caratteristiche di nubifragio, quindi con apporti pluviometrici alti ed intensità oraria sopra i 200 mm/h, mentre deboli e intermittenti risultano al momento le piogge lungo i litorali romagnoli meridionali.

Il consiglio da parte dell'amministrazione è quello di prestare la massima attenzione alla guida ed evitare di spostarsi se non è necessario, procedendo a passo d'uomo per non provocare lo spostamento d'acqua all'interno delle abitazioni dove sono presenti accumuli. Sulle strade possono essere presenti oggetti galleggianti oppure ostacoli. Attenzione anche ai sottopassi, ai locali seminterrati, scantinati e cantine. Spostare eventuali oggetti di valore ai piani superiori. Attenzione a apparecchi e impianti di energia elettrica e gas: se necessario, anche in via precauzionale, meglio chiuderli. Per emergenze contattare la Polizia locale allo 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al 115.