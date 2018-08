Pioggia, grandine e forti raffiche di vento: campi allagati nel faentino

La perturbazione atlantica annunciata per il weekend sabato pomeriggio si è abbattuta sul ravennate, in particolar modo nel faentino, dove la pioggia e il vento stanno causando danni agli agricoltori. A Faenza sono stati registrati 40,6 millimetri di pioggia, con raffiche di vento fino a 54 chilometri orari. Tra San Pietro in Laguna e Celletta di Faenza è caduta anche la grandine, mentre lungo strada Felisio, vicino a Pieve Ponte di Faenza, diversi campi si sono allagati per la pioggia battente. Pioggia intensa anche a Russi e Cotignola. A Lido di Classe si sono registrate raffiche di vento fino a 72,4 chilometri orari.