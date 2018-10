Piovaccari si ricandida a sindaco di Cotignola: "Tracceremo un nuovo percorso"

Parte mercoledì 17 ottobre il nuovo progetto politico della lista civica “Insieme per Cotignola”, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Un viaggio che inizia con una serata pubblica di ascolto e di confronto, nel quale il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali incontreranno i cittadini per mettere in circolo nuove idee, progetti e aspirazioni per il futuro della città. L’appuntamento è alle 20.30 nella sala polivalente del centro sociale “Il Cotogno”, presso il parco Pertini.

"Luca Piovaccari ha risposto positivamente alla richiesta di ricandidatura che gli è arrivata da più parti, oltre che da un Partito Democratico compatto e unanime su questa scelta, anche da tanti cittadini cotignolesi, che ne hanno apprezzato le capacità in questi anni di amministrazione - spiegano dalla lista - Il primo passo sarà dunque quello dell’ascolto dei cittadini per individuare insieme le priorità su cui lavorare nella costruzione del programma elettorale. È un vero e proprio invito a rimettersi in cammino, quello che Piovaccari e la lista civica propongono con questo primo appuntamento, per coinvolgere un gruppo di persone il più largo possibile. Cotignola è da sempre una città piena di energie, ricca di volontariato, e capace di dare spazio al dialogo. L’obiettivo, dichiarato, è di mobilitare queste risorse e aggregare le diverse sensibilità che in città vivono verso un nuovo progetto comune".

"C’è un’idea di fondo rispetto a questo progetto, che è quella di una comunità chiamata a partecipare, per continuare a immaginare un paese in cui sia bello vivere - ha dichiarato Piovaccari - La lista civica Insieme per Cotignola si ispira ai valori di centrosinistra: uguaglianza, giustizia sociale, centralità del lavoro e dell’istruzione, redistribuzione della ricchezza, tutela dell’ambiente. Una lista aperta ai contributi di chiunque si riconosca in questi valori e in questo progetto. L’incontro di mercoledì sarà un’occasione per conoscerci, o per ritrovarci, e tracciare insieme un nuovo percorso. Da una parte ci sono i risultati, ottenuti in cinque anni di lavoro, dall’altra le idee e i progetti per immaginare il futuro di Cotignola- Sta per concludersi un ciclo, che è quello che ci ha visti amministrare questa città negli ultimi cinque anni, e sta per iniziare un viaggio nuovo. Questo primo incontro vuole quindi essere al contempo un bilancio di quanto è stato fatto e un punto di partenza per immaginare il futuro insieme a tutte le persone che vorranno darci una mano. Volgiamo continuare a metterci al servizio della comunità, mettendo al centro l’ascolto e la condivisione, ma anche la responsabilità e la concretezza delle azioni, perché un investimento pubblico deve essere sempre fatto pensando al bene di una comunità".