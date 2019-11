Nave ravennate attaccata dai pirati nel Golfo del Messico: due feriti

Una nave della Micoperi, azienda con base a Ravenna che rappresenta uno dei maggiori contractor dell'industria offshore, è stata attaccata da un commando di pirati mentre si trovava nelle acque del Golfo del Messico.

Secondo informazioni riportate dalle agenzie di stampa, ad assaltare la “Remas” sarebbe stato un gruppo di 7-8 pirati, che ha raggiunto la nave italiana con due barchini veloci. Una volta a bordo il commando ha aperto il fuoco contro l'equipaggio, derubandolo di quanto possibile. Due marittimi italiani sono rimasti feriti nell'assalto, uno colpito da un oggetto contundente alla testa e uno ferito da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, tra i due feriti ci sarebbe anche un ravennate: Andrea Di Palma, insieme al collega Vincenzo Grosso.

Dopo aver rubato la refurtiva, i pirati hanno abbandonato l'imbarcazione e si sono allontanati. Al momento dell'assalto, sulla nave si trovavano 35 persone, compreso un ufficiale della Marina mercantile messicana, che ha poi coordinato i contatti con le autorità locali. I due feriti sono stati sbarcati nel porto di Ciudad del Carmen, dove la "Remas" è arrivata scortata da una unità militare messicana e dove si trovava il personale medico allertato per soccorrere i due marittimi. L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri segue con la massima attenzione e in raccordo con l'ambasciata d'Italia a Città del Messico il caso.

H infatti preso il via un importante progetto acquisito ultimamente da Micoperi in territorio messicano. La compagnia petrolifera messicana Pemex ha stipulato con Micoperi un contratto di 220 milioni di dollari, distribuito nei prossimi tre anni, per la manutenzionedelle piattaforme esistenti. Fabio Bartolotti, vicepresidente Micoperi, da due anni si è trasferito a Città del Messico con la famiglia per gestire lo sviluppo dell'azienda in territorio centro americano.

Foto Massimo Argnani