Pisignano, al via i lavori per la nuova pista ciclabile

Lunedì 28 gennaio, tempo permettendo, inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che dal centro del paese arriverà al cimitero. L’intervento fa parte del programma di mandato del sindaco Luca Coffari.

La pista ciclabile

La pista ciclabile di Pisignano collegherà il centro del paese, partendo poco prima della scuola materna per raggiungere la scuola elementare, il centro, il supermercato, la chiesa e il cimitero, mettendo in sicurezza pedoni e ciclisti in un importante porzione di paese. Il progetto è stato presentato in assemblea pubblica e condiviso con il consiglio di zona ed è stato migliorato dal confronto con la cittadinanza. Il ritardo è stato dovuto a un intenso confronto con il Consorzio di Bonifica della Romagna, in quanto la pista si realizza sull'area di sua proprietà, dal confronto verranno poste in essere alcune accortezze costruttive per la realizzazione. Il lavori saranno eseguiti dalla ditta Antonelli Edilizia S.r.l. di Forlimpopoli per un importo complessivo di 400mila euro.

I prossimi interventi e la visione strategica

Questo intervento rappresenta un primo stralcio che l'amministrazione ha previsto nel master plan delle ciclovie approvato dalla Giunta comunale, la prosecuzione verso il centro sociale e poi verso Cannuzzo. Anche in quest'ultima frazione, infatti, nella prossima primavera si avvieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che dal centro arriverà al cimitero, con l'obbiettivo quindi nei prossimi anni per stralci di collegare i due paesi tra loro ed alla ciclovia del Savio che collega Cesena al mare, lungo il fiume. Nel quartiere nei prossimi mesi verranno inoltre realizzati altri interventi per ridurre la velocità delle auto, la sicurezza stradale e manutenzione.