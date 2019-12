Trovato un pitone morto nel parco vicino alla scuola elementare

Macabro ritrovamento martedì mattina in via Lanzoni, nella zona del parco vicino alla scuola elementare Riccardo Ricci. Un passante, infatti, si è imbattuto in quello che sembrerebbe essere un pitone morto. Il ritrovamento del povero animale è stato pubblicato dalla pagina Facebook 'Ravenna sos chat'. Resta ora da capire se si tratti di una fuga da una teca di qualche abitazione della zona o se, invece, si sia trattato di un abbandono volontario.