Pittore "sfrattato" dalla piazza: "Errore in buona fede degli agenti"

Continua a tenere banco il caso dell'artista di strada "sfrattato" da Piazza del Popolo per decisione di due agenti della Polizia municipale, mentre dipingeva uno scorcio di Via Cairoli. Il caso è arrivato in Consiglio comunale attraverso un'interrogazione del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. Già nei giorni scorsi il comandante della Polizia municipale Andrea Giacomini aveva parlato di un errore dei due giovani agenti, dettato da un eccesso di scrupolo. Il vicesindaco Eugenio Fusignani, che durante la seduta consiliare di martedì ha risposto all'interrogazione, ha ribadito le scuse dell'amministrazione all'artista di strada parlando di "eccesso di imperio degli agenti" e di "errore in buona fede", sollecitando le opportune modifiche che sono in fase di realizzazione al regolamento per l'esercizio dello spettacolo su strada. "Un regolamento che sia più chiaro di quello attuale, in modo tale che non si verifichino più situazioni del genere, ma anche le espressioni artistiche vanno comunque regolamentate - spiega Fusignani - Ho già chiesto al comandante della Polizia Municipale di contattare il pittore per porgergli ufficialmente le scuse dell'amministrazione comunale".