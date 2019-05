Più di 300 alunni in piazza per la 'Città dei ragazzi'

Nella mattinata di mercoledì si è svolta in piazza Foresti e lungo via Garibaldi la "Città dei ragazzi" di Conselice. All'iniziativa organizzata dal Comune hanno partecipato oltre 300 bambini e ragazzi provenienti da asilo nido, scuola dell'infanzia, elementari e medie.

Il tema dell’iniziativa era l'Agenda 2030 - l’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015. Tutti i bambini divisi in gruppi hanno colorato grandi cartelloni con immagini simbolo dell'agenda Onu, che sono in seguito stati affissi sulla facciata del Municipio (ora in restauro) e nei pressi della biblioteca comunale. Nell’agenda Onu è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.

Tutti i Paesi sono dunque chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, definendo una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere risultati all’interno di un processo coordinato dall’Onu. L’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. Il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato su 17 obiettivi, 169 target e oltre 240 indicatori. Sarà rispetto a questi parametri che ciascun Paese verrà valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali.