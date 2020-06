L'annuncio di Conte: "A Ravenna nascerà il più grande centro di stoccaggio di Co2 al mondo"

"A Ravenna nascerà il più grande centro al mondo di cattura e stoccaggio di Co2". L'annuncio arriva dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine degli Stati generali, che serviranno a definire le politiche italiane per il rilancio post-lockdown. "Sul pilastro della transizione energetica - ha spiegato il premier - è stato molto apprezzato il nuovo progetto impresa 4.0 plus per rendere strutturali tutti gli incentivi e le agevolazioni alle imprese digitali e green. A Ravenna avremo l'energia blu e l'idrogeno integrati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho ascoltato la conferenza stampa del presidente Conte al termine delle consultazioni con tutte le categorie economiche, sociali e culturali - commenta il deputato romagnolo Marco di Maio - Ho trovato di grande importanza per l’Italia e la Romagna l’idea di realizzare a Ravenna il più grande centro mondiale di cattura e stoccaggio di Co2. Un investimento sul futuro del Paese e una straordinaria opportunità per la nostra terra. Ora subito al lavoro per dare concretezza a questo piano".