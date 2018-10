Più prevenzione e sicurezza sul lavoro: al Porto inaugura una nuova sede Ausl

Nel luglio 2017 l’Azienda Ausl aveva definito e sviluppato un progetto per incrementare la prevenzione e i controlli sulla sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro nell’area portuale di Ravenna. Ora la collaborazione tra Ausl e Autorità Sistema Portuale di Ravenna, mirata alla sicurezza dei lavoratori, si è ulteriormente rafforzata.

Il Servizio “Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro - Psal” diretto da Giampiero Mancini (struttura che fa parte del Dipartimento di Sanità Pubblica diretto da Raffaella Angelini) avrà infatti una propria sede all’interno dell’area portuale, in un edificio concesso in comodato gratuito dall’Autorità. Lunedì mattina ha avuto luogo la firma del relativo protocollo, mentre martedì si terrà un seminario sempre su progetti di miglioramento della sicurezza.

Nel 2017 è stato attuato, dall’Ausl Romagna, un apposito progetto di rilancio dell’attività di prevenzione dei rischi sul lavoro nel settore portuale: sono stati intensificati i controlli di oltre il 60%, grazie anche all’assunzione di tre operatori ad hoc, ed è stato attivato un tavolo di confronto per fare il punto sulle misure di prevenzione nelle attività di carico-scarico autoveicoli da traghetti, coi vari soggetti in campo, tra cui in particolare Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, imprese. Al fine di rafforzare ulteriormente la sinergia tra Psal e Autorità di Sistema Portuale, e valutando che collocare una sede per gli operatori Ausl in prossimità delle attività lavorative portuali (come richiesto dalla stessa Ausl) sarebbe andato in quella direzione, l’Autorità ha deciso di mettere a disposizione dello Psal alcuni locali di proprietà demaniale situati al piano terra di una palazzina in piazzale Adriatico 11.

I locali, presso i quali opereranno operatori che potranno svolgere così più celermente ed efficacemente attività di prevenzione, monitoraggio delle attività portuali ed anche controlli, vengono concessi in comodato gratuito salvo il pagamento delle utenze e dell’ordinaria manutenzione, come da apposito protocollo firmato alla presenza del presidente dell’Autorità Daniele Rossi, del direttore generale Ausl Marcello Tonini, del direttore del settore “Progettazione e Sviluppo Edilizio” dell’Ausl Enrico Sabatini e del dottor Mancini. I positivi risultati già raggiunti attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le prospettive di ulteriori azioni e miglioramenti saranno quindi illustrati nel seminario che si terrà nella mattinata di martedì a partire dalle ore 8:30 nella sala conferenze dell’Autorità Sistema Portuale di via Antico Squero, dal titolo “Miglioramento della sicurezza nella movimentazione di prodotti siderurgici di grandi dimensioni nel porto di Ravenna”.