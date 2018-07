Più pulizia e bidoni nei parchi e nelle piazze: tanti interventi anti-degrado

Nuovo piano estivo per contrastare il degrado a Conselice. L'amministrazione comunale ha infatti dato il via a una serie di interventi che coinvolgeranno i tre centri cittadini, le piazze, i parchi e le aree verdi del territorio. In particolare, sono stati installati più bidoni e maggiori interventi di pulizia e riordino per garantire ai cittadini un maggior decoro degli spazi pubblici particolarmente frequentati.

L'intervento, finanziato dal Fondo per servizi integrativi e politiche territoriali e predisposto in accordo con l'autorità d'ambito di Ravenna e con il gestore, permetterà una maggiore pulizia dei centri urbani, ma anche di continuare la campagna anti amianto con nuovi kit a disposizione dei cittadini residenti. Il piano prevede interventi settimanali straordinari di pulizia dei parchi e delle piazze con mezzi meccanici adeguati, il posizionamento di 40 nuovi contenitori di raccolta e un controllo più attivo degli spazi pubblici.

"Tutto questo è stato possibile grazie al cosiddetto fondo extra programma che permette maggiori risorse mirate per interventi specifici dei singoli Comuni – sottolinea il sindaco Paola Pula – Abbiamo acquistato nuovi cestoni per la raccolta dei mozziconi di sigarette e dei rifiuti in genere e aumentato la frequenza della pulizia di piazze e parchi pubblici. Da ricordare che è riconfermata anche per il 2018 la fornitura gratuita ai cittadini che ne faranno richiesta dei kit per lo smaltimento dell'amianto, possibile per le utenze domestiche fino a 400 chili. Sono piccole azioni ma preziose, perché contribuiscono a rendere più belli e puliti i luoghi del nostro territorio”. Gli interventi anti degrado dell'amministrazione comunale proseguono nelle prossime settimane con il contrasto alle deiezioni animali e la videosorveglianza dei luoghi in cui si sono verificati gli scarichi abusivi.